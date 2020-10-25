Политолог из США: «Мы знаем, Байдены – это мафиозная, криминальная семья»

Джон Вароли, политолог (США):

Очень интересная стратегия у Байдена была. Я замечал, он постоянно давил на коронавирус, на пандемию. Понятно, это самая больная тема у народа сегодня и это самый такой неудачный момент президентства Трампа. Трамп отвечал тоже очень интересно: он постоянно давил на тему коррупции у семьи Байдена, но это понятно. Мы знаем, Байдены – это мафиозная, криминальная семья. Байден, как крестный отец, он должен получить свой процент.