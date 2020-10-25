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Политолог из США: «Мы знаем, Байдены – это мафиозная, криминальная семья»

25 октября 2020 18:47
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Новости США. Дональд Трамп обвинил сына Джо Байдена Хантера в лоббистском бизнесе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Политолог из США: «Мы знаем, Байдены – это мафиозная, криминальная семья»-1

Якобы за «доступ» к отцу Хантер получал миллионы долларов. В том числе от украинского олигарха и жены Лужкова.

Майкл Моргулис о коррумпированности семьи Байдена: «У меня есть заявление, которое я передал в Конгресс США»

Политолог из США: «Мы знаем, Байдены – это мафиозная, криминальная семья»-4

Джон Вароли, политолог (США):
Очень интересная стратегия у Байдена была. Я замечал, он постоянно давил на коронавирус, на пандемию. Понятно, это самая больная тема у народа сегодня и это самый такой неудачный момент президентства Трампа. Трамп отвечал тоже очень интересно: он постоянно давил на тему коррупции у семьи Байдена, но это понятно. Мы знаем, Байдены – это мафиозная, криминальная семья. Байден, как крестный отец, он должен получить свой процент.

# Выборы в США # общество # Дональд Трамп # Джо Байден # Хантер Байден # Джон Вароли # Фотофакт

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