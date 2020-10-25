Политолог из США: «Мы знаем, Байдены – это мафиозная, криминальная семья»

Новости США. Дональд Трамп обвинил сына Джо Байдена Хантера в лоббистском бизнесе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости США. Дональд Трамп обвинил сына Джо Байдена Хантера в лоббистском бизнесе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Якобы за «доступ» к отцу Хантер получал миллионы долларов. В том числе от украинского олигарха и жены Лужкова.
Майкл Моргулис о коррумпированности семьи Байдена: «У меня есть заявление, которое я передал в Конгресс США»
Джон Вароли, политолог (США):
Очень интересная стратегия у Байдена была. Я замечал, он постоянно давил на коронавирус, на пандемию. Понятно, это самая больная тема у народа сегодня и это самый такой неудачный момент президентства Трампа. Трамп отвечал тоже очень интересно: он постоянно давил на тему коррупции у семьи Байдена, но это понятно. Мы знаем, Байдены – это мафиозная, криминальная семья. Байден, как крестный отец, он должен получить свой процент.