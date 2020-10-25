Жительница США про Дональда Трампа: «Вот так люблю, что вышла бы за него замуж»

Петра Мертл:

Это мини- и пикалины – они тоже «трамперы», у них нет выбора. Трамп для меня – это даже не бизнесмен, это человек, который может спасти мир. Вот так люблю, что вышла бы за него замуж, если бы это было возможно. Он мне нравится как личность: он может жить своей жизнью, играть в гольф, проводить время с семьей, при этом он думает про Америку.

Когда люди мне говорят, что ненавидят его, они даже не знают, почему: им не нравится его прическа, речь, но они его не понимают, потому что он говорит, как человек, а не как политик. И держит свое слово. А многие предпочитают не слышать правду. Я знаю, он уже победил. Весь год он учит нас думать, а не быть овцами.

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