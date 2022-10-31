Доктор политических наук: «Северный морской путь – это путь № 1 для освоения»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

В XVI веке. После открытия Америки и пути в Индию в обход Африки большая часть торговли между Европой и Азией была перенесена в Атлантический океан. Торговые республики, Венеция и Генуя, пришли, по факту, в упадок. На ваш взгляд, может ли начало круглогодичной навигации на Севере привести к аналогичным переменам?

Наталья Еремина, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук:

Это зависит от того, насколько будет экономически выгодно, поскольку мы понимаем, что это действительно максимальное сокращение доставки грузов. Вопрос заключается только в том, что это движение должно быть не только с Востока на Запад, но и с Запада на Восток. Соответственно, товарный поток должен идти и в том, и в другом направлении. Поэтому Северный морской путь – это путь № 1 для освоения именно с точки зрения интересов Российской Федерации в большей степени, нежели с точки зрения международных потоков. Это позволяет нам, во-первых, продолжать освоение арктических территорий, потому что здесь действительно есть территории, которые нуждаются в постоянном присутствии, постоянном освоении. И доставка грузов. Конечно же, освоение нами этого пути позволяет и другим странам ориентироваться на наш опыт и использовать наше ледокольное сопровождение, использовать этот путь, чтобы доставлять товар. Вы правильно сказали про XVI век. На самом деле все шло с торговли. Когда первые европейцы, которые сейчас заявляют о себе как околоарктических или близкоарктических, выходили на эти территории в сотрудничестве с российскими моряками, взаимодействуя именно с ними, открывали новые пути для себя, строили торговые базы и так далее.