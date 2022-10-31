В Индии возбудили уголовное дело по факту обрушения подвесного моста

Новости Индии. В Индии по факту обрушения подвесного моста следователи завели уголовное дело против строительной компании, которая занималась его ремонтом. Расследование причин трагедии взял на контроль министр внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вантовый мост через реку обрушился в индийском штате Гуджарат накануне. В момент происшествия на нем находились около 500 человек. Погибли более 140, 177 удалось спасти. По сообщению местных СМИ, мост был построен более 140 лет назад еще во время британского правления. И только в середине прошлой недели его открыли после долгой реконструкции, которой занималась частная компания, но сертификат о завершении работ ей так и не был получен.