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В Италии прошёл слет и марш неофашистов

31 октября 2022 12:03
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Новости Италии. В Италии при молчаливом согласии властей прошел слет неофашистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько тысяч сторонников экстремистских идей приняли участие в марше в итальянском городе Предаппио, которое было приурочено к столетию «Похода на Рим», в результате которого фашисты пришли в Италии к власти на 20 лет.

В Италии прошёл слет и марш неофашистов-1

Такие проходят в Италии регулярно, но нынешняя оказалась более многочисленной, чем обычно. По данным СМИ, в страну съехались сторонники ультраправых из нескольких стран мира. Участники шествия не скрывают, что их вдохновляет и тот факт, что правительство страны впервые за послевоенное время возглавила крайне правая партия с неофашистскими корнями «Братья Италии», хотя премьер-министр Джорджа Мелони старается дистанцироваться от одиозного наследия.

# Международная политика # Джорджа Мелони # Новости Италии # Фотофакт

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