В Италии прошёл слет и марш неофашистов

Новости Италии. В Италии при молчаливом согласии властей прошел слет неофашистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько тысяч сторонников экстремистских идей приняли участие в марше в итальянском городе Предаппио, которое было приурочено к столетию «Похода на Рим», в результате которого фашисты пришли в Италии к власти на 20 лет.

Такие проходят в Италии регулярно, но нынешняя оказалась более многочисленной, чем обычно. По данным СМИ, в страну съехались сторонники ультраправых из нескольких стран мира. Участники шествия не скрывают, что их вдохновляет и тот факт, что правительство страны впервые за послевоенное время возглавила крайне правая партия с неофашистскими корнями «Братья Италии», хотя премьер-министр Джорджа Мелони старается дистанцироваться от одиозного наследия.