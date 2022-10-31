В Сеуле скорбят по жертвам давки во время Хэллоуина

Новости Южной Кореи. Южная Корея скорбит по погибшим в результате субботней смертоносной давки в Сеуле. Жители возлагают на месте трагедии цветы и несут подарки со словами соболезнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Траурные алтари, увешанные белыми хризантемами, открылись по всей стране, чтобы люди могли отдать дань уважения погибшим. Президент Кореи пообещал провести тщательное расследование трагедии, чтобы она больше не повторилась. В стране объявлен пятидневный национальный траур, на всех госучреждениях приспущены государственные флаги, служащие в знак соболезнования будут носить траурные ленточки.