Прямой эфир

В Сеуле скорбят по жертвам давки во время Хэллоуина

31 октября 2022 13:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Южной Кореи. Южная Корея скорбит по погибшим в результате субботней смертоносной давки в Сеуле. Жители возлагают на месте трагедии цветы и несут подарки со словами соболезнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сеуле скорбят по жертвам давки во время Хэллоуина-1

Траурные алтари, увешанные белыми хризантемами, открылись по всей стране, чтобы люди могли отдать дань уважения погибшим. Президент Кореи пообещал провести тщательное расследование трагедии, чтобы она больше не повторилась. В стране объявлен пятидневный национальный траур, на всех госучреждениях приспущены государственные флаги, служащие в знак соболезнования будут носить траурные ленточки.

В Сеуле скорбят по жертвам давки во время Хэллоуина-4

Трагедия произошла в субботу, 29 октября. Огромная толпа, отмечающая Хэллоуин в одном из районов Сеула, хлынула в узкий переулок, который уже был заполнен людьми. Возникла давка, в которой погибли по меньшей мере 154 человека, 149 получили ранения, 33 из них находятся в тяжелом состоянии.

# ЧП # Юн Сок Ёль # Новости Южной Кореи # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Индии возбудили уголовное дело по факту обрушения подвесного моста
31 октября 2022 13:00

В Индии возбудили уголовное дело по факту обрушения подвесного моста

В Италии прошёл слет и марш неофашистов
31 октября 2022 12:03

В Италии прошёл слет и марш неофашистов

В Латвии под покровом ночи снесли памятник красноармейцам
31 октября 2022 11:49

В Латвии под покровом ночи снесли памятник красноармейцам