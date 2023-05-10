Десантис против Трампа. Способен ли губернатор Флориды победить экс-президента?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Битва за душу Америки – так охарактеризовал начавшуюся в США избирательную кампанию ее участник Джо Байден. О том, почему он прав и кто в реальности хочет эту душу заполучить, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Рон Десантис – относительно новое лицо на американской политической сцене. Законодательное собрание Флориды утвердило поправки, позволяющие губернатору Рону Десантису баллотироваться в президенты или вице-президенты США без увольнения с нынешней должности. Десантис считается реальным претендентом на выдвижение в 2024 году о Республиканской партии, и его рейтинги уступают только экс-президенту Дональду Трампу. В пользу Трампа сейчас высказывается 51 % сторонников и членов Республиканской партии. За Десантиса – 38 %. кто такой губернатор Флориды Десантис?

В палату представителей он впервые избрался еще 10 лет назад в возрасте 34 лет, однако на федеральном уровне он оставался практически неизвестен до своей первой победы на губернаторских выборах в 2019 году. Политические взгляды Десантиса отличаются консерватизмом: он последовательно занимает жесткую позицию в вопросах гендерной идентичности, преподавания в школах расовых вопросов, а также выступает категорически против абортов. Однако его электорату, похоже, такая позиция весьма импонирует: судя по результатам опросов, за три года руководства штатом губернатор Флориды нарастил популярность у избирателей из всех демографических категорий.

Стоит также вспомнить, что через год после принятия Десантисом губернаторской присяги в мире разразилась коронавирусная пандемия. Именно на ней, по мнению большинства аналитиков, Десантис и заработал свои основные политические очки. Уже к середине марта 2020 года, раньше многих других штатов, во Флориде был введен строжайший карантин и открыты сотни центров тестирования на вирус. Впрочем, вскоре ограничения начали понемногу снимать, а к началу учебного года, несмотря на растущее число заболевших и настойчивые рекомендации Вашингтона повременить, Десантис распорядился открыть школы. Избирателям Флориды это явно пришлось по нраву, укрепив репутацию губернатора как независимого политика, не боящегося перечить федеральным властям. Кроме того, губернатор известен попытками изгнать из штата одного из главных налогоплательщиков – корпорацию «Дисней», которая содержит в штате легендарный парк развлечений. Десантис справедливо утверждает, что «Дисней» в последние годы занят ЛГБТ-пропагандой среди детей и требует свернуть соответствующую деятельность во Флориде. Надежда Сасс:

Вопросы пока отдают большое преимущество Трампу. Есть ли вероятность того, что Десантис его догонит?

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:

Есть. Многие американисты считают, что он специально придуман как антиТрамп. Ну, как антиТрамп? У него повестка дня практически такая же, как у Трампа. Просто чтобы Трампа не допустить, нужен Десантис. Тут только одно можно точно сказать. Это страшный сон кубинцев, потому что любой губернатор Флориды, который становится президентом США, начинает проводить антикастровскую, антикубинскую повестку. Вместе с тем по праймериз, насколько они манипулятивны. Яркое доказательство, оно уже вошло в учебники. Это праймериз 2016 года в Демократической партии. Что показали? Хиллари Клинтон и Берни Сандерс. В общем демократы готовы были поддержать, как они считали, левака Берни Сандерса. Почему? Это отражало запрос избирателя на повестку социальной справедливости, решения актуальных социальных проблем. И мы помним, как это было полным шоком. Для Демократической партии это стало одним из поводов для скандала, что в итоге и сокрушило в том числе Хиллари Клинтон. Потому что даже многие демократы воспринимали ее победу на праймериз как несправедливую. Это была манипулятивная победа, заговор истеблишмента. Тем не менее ее протащили. Надежда Сасс:

Олег, как вы оцениваете шансы Десантиса и насколько сейчас атмосфера готовности бороться за результат в Республиканской партии?