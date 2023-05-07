«Политика не терпит вакуума». Какие страны могут стать мировыми лидерами вместо США?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Битва за душу Америки – так охарактеризовал начавшуюся в США избирательную кампанию ее участник Джо Байден. О том, почему он прав и кто в реальности хочет эту душу заполучить, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Олег, вы неоднократно были в США, видели, как лицо государства менялось при разных президентах. По сути, 45-й президент США Дональд Трамп был единственным президентом, во время каденции которого не началась ни одна война. Все-таки Джо Байден был, можно сказать, инициатором того конфликта в Украине, который мы имеем на данный момент. Есть ли вероятность того, что к президентским выборам 2024 года Байден постарается этот конфликт завершить?

Олег Волошин, украинский политик, дипломат, кандидат политических наук:

Конечно, во-первых, любому украинцу хотелось бы оставаться в нынешних обстоятельствах оптимистом, однако я все же полагаю, что в целом это не только касается США, вообще оценки происходящего в Украине. К сожалению, многие наблюдают и излишне страдают конспирологией по поводу способности в объективно возникшем и исторически обусловленном столкновении великих держав искать какие-то элементы сговора элиты, соответственно, искать варианты решения этого конфликта через некий сговор элит. Якобы Путин при посредничестве каких-нибудь Ротшильдов встретится, условно говоря, с Байденом, и они обо всем договорятся. Естественно, нужно понимать, что конфликт в Украине настолько сложен по своим причинам и во многом объективен, наверное, к сожалению, неизбежен, что просто даже сменой руководства Соединенных Штатов его сам по себе разрешить невозможно, поскольку не будут устранены корни, которые его породили. Что касается того, что вы сказали про лицо США, конечно, еще не так давно можно было предъявлять Штатам множество претензий, но американский истеблишмент не был смешным. Сейчас мы пришли к той неожиданной совершенно точке, когда все фразы и шуточки популярные, примерно плюс-минус чуть старше-младше. Но когда не ту страну назвали Гондурасом… Всегда имелись в виду, конечно, Советский Союз или постсоветские республики… Трамп на самом деле до этого считался рекордсменом по оговоркам, всяким несуразным высказываниям и так далее, трудно было представить, что можно перещеголять. Конечно, когда не ту страну назвали Гондурасом, это уже касается скорее Соединенных Штатов. Опять же, ничего хорошего в этом нет, потому что все равно штурвал мирового лидерства, в который американцы вцепились намертво, они его не отпускают, даже когда капитан теряет ориентацию в пространстве, а самое главное, что пока не видно конфигурации держав других, которые могли бы этот штурвал уверенно взять в руки. Потому как можно сколько угодно шутить над Байденом…

Надежда Сасс:

Олег, я вижу несогласие с вашими словами в глазах гостя нашей студии. Рафаэль Никитович, пожалуйста.