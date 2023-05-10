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Конгресс США обвинил ЦРУ в попытке втянуть РФ в историю с ноутбуком сына Байдена

10 мая 2023 14:42
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Юридический комитет Палаты представителей США обвинил ЦРУ в попытке связать утечку материалов с ноутбука сына президента Байдена с действиями России, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованный в среду, 10 мая, доклад. 

В документе указано, что представители ЦРУ, возможно, оказывали помощь в усилиях по склонению к подписям заявления. Конгрессмены ссылаются на письменные показания, в том числе бывшего сотрудника ЦРУ Дэвида Кэриенса. 

В октябре 2020 года таблоид New York Post опубликовал несколько статей, основанных на фрагментах переписки, якобы из ноутбука Хантера Байдена. Утверждалось, что этот ноутбук был обнаружен в одной из ремонтных мастерских в штате Делавэр. Владелец мастерской скопировал содержимое жесткого диска и передал информацию бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Сообщалось, что позже ноутбук был изъят сотрудниками ФБР. 

# Международная политика # Джо Байден # Хантер Байден # Дональд Трамп

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