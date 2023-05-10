Сад живых бабочек, путешествие по нейронным сетям. Американский музей естественной истории открывает новый зал

Новости США. Американский музей естественной истории в Нью-Йорке открывает новый зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он соединит разные части сооружения и привлечет еще больше посетителей, рассказывают сотрудники. И к большому числу гостей в музее уже готовы. В новом зале более 4 миллионов экспонатов. В центре экспозиции – выставка насекомых, в частности сад с живыми бабочками. А еще в музее живет около полумиллиона муравьев.

Шерил Хаяси, сотрудница музея:

Наши исследования и то, что мы здесь демонстрируем, должны заставить людей задуматься о кризисе биоразнообразия и изменении климата. Мы рассказываем, что во всем мире происходит довольно значительное сокращение численности насекомых.