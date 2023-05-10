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Сад живых бабочек, путешествие по нейронным сетям. Американский музей естественной истории открывает новый зал

10 мая 2023 14:30
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Новости США. Американский музей естественной истории в Нью-Йорке открывает новый зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он соединит разные части сооружения и привлечет еще больше посетителей, рассказывают сотрудники. И к большому числу гостей в музее уже готовы. В новом зале более 4 миллионов экспонатов. В центре экспозиции – выставка насекомых, в частности сад с живыми бабочками. А еще в музее живет около полумиллиона муравьев.  

Сад живых бабочек, путешествие по нейронным сетям. Американский музей естественной истории открывает новый зал-1

Шерил Хаяси, сотрудница музея:
Наши исследования и то, что мы здесь демонстрируем, должны заставить людей задуматься о кризисе биоразнообразия и изменении климата. Мы рассказываем, что во всем мире происходит довольно значительное сокращение численности насекомых.  

Сад живых бабочек, путешествие по нейронным сетям. Американский музей естественной истории открывает новый зал-4

В музее и правда все продумано до мелочей. Например, естественные изгибы здания призваны подчеркнуть, как все переплетено в мире природы. Кроме того, посетителям предлагают отправиться в путешествие по ДНК и нейронным связям в мозгу, а также полетать над горизонтом Нью-Йорка и побродить по тропическому лесу.  

# Музеи # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

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