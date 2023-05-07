«Удар по их господству». Что изменится в геополитике, если Беларусь и Россия не признают итоги выборов в США?

Надежда Сасс, СТВ : Я вспоминаю, как в Украине реагировали на предвыборные кампании, непосредственно выборы в США. Те очень любили заискивающе всматриваться в происходящее за океаном и ожидать определенных инструкций, опять же, от западных кураторов и очень оперативно переобуваться в зависимости от того, кто же победил. А вот Республике Беларусь, Российской Федерации вообще есть дело до того, кто станет следующим президентом США?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Битва за душу Америки – так охарактеризовал начавшуюся в США избирательную кампанию ее участник Джо Байден. О том, почему он прав и кто в реальности хочет эту душу заполучить, обсудили в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:

Конечно, мы следим за политикой, которая происходит в этом стане мирового гегемона. Другой вопрос, что иногда у политологов звучат такие мнения: сейчас выборов дождемся и все поменяется. Конечно же нет! Я понимаю, о чем Олег Волошин говорит – кто заменит США, на этом Олимпе? Да, действительно, складывается коалиция группы государств. Вопрос, будет ли лидерство эффективным, потому что мы понимаем – этот мир несправедливый, но мы примерно понимаем правила, по которым там они играют. А новый мир складывающийся еще не устоялся, эти все связи, им предстоит налаживаться. Но это значит, что пройдет лет 10 этой нестабильности, складывания новой международной обстановки.

Но я бы здесь поддержал какую мысль: исходя из того, что заявляет руководство Республики Беларусь, Российской Федерации, Китай буквально уже в ежедневном режиме критикует политическую обстановку в Соединенных Штатах, мы должны выходить на то, понимая: архаичность избирательной системы, ее несправедливость, сложившаяся на протяжении многих лет и доказанная история фальсификаций, манипулирование общественным мнением, выходить на то, чтобы вне зависимости от исхода следующих президентских выборов, из того, как они уже начинаются, не признавать их результаты. У нас есть время, над этой повесткой мы должны работать. Вопрос: будет ли американцам дело до того, признаем мы их выборы или нет? Если это сделает Россия и вопрос, в каком статусе она будет к тому времени, Республика Беларусь, Китайская Народная Республика, а я уверен, тогда этому примеру последуют и некоторые другие страны, вот это уже будет серьезно, когда как минимум два постоянных члена Совета безопасности не признают выборы в Соединенных Штатах, чего не было никогда, это уже действительно будет серьезный символический и вполне эффективный удар по их господству.