Главные герои – верблюды. Как прошёл фестиваль кочевников в Марокко?

Новости Марокко. В Марокко прошел фестиваль кочевников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрителям предложили хоккей на песке и верблюжьи скачки. Мероприятие впервые проводится после снятия ковидных ограничений. Так что и гости, и организаторы по традициям праздника соскучились. Главная роль на фестивале, конечно, отведена верблюдам. А вот новинкой программы стали выступления ораторов.

Набила Эль Фахми, оратор:

Для кочевников образование детей было основано на рассказах. По вечерам бабушки собирали семью и рассказывали истории, которые узнали от своих матерей и бабушек. Эти истории несли в себе важные послания.