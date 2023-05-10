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Главные герои – верблюды. Как прошёл фестиваль кочевников в Марокко?

10 мая 2023 14:32
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Новости Марокко. В Марокко прошел фестиваль кочевников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрителям предложили хоккей на песке и верблюжьи скачки. Мероприятие впервые проводится после снятия ковидных ограничений. Так что и гости, и организаторы по традициям праздника соскучились. Главная роль на фестивале, конечно, отведена верблюдам. А вот новинкой программы стали выступления ораторов.  

Главные герои – верблюды. Как прошёл фестиваль кочевников в Марокко?-1

Набила Эль Фахми, оратор:
Для кочевников образование детей было основано на рассказах. По вечерам бабушки собирали семью и рассказывали истории, которые узнали от своих матерей и бабушек. Эти истории несли в себе важные послания.  

Главные герои – верблюды. Как прошёл фестиваль кочевников в Марокко?-4

На трехдневный фестиваль съехались артисты, певцы и музыканты со всех уголков Марокко и даже из-за рубежа. Они представили музыкальные традиции своих народов и призвали к миру и взаимопониманию.  

# Фестиваль # Марина Кишкурно # Фотофакт

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