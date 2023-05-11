Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Битва за душу Америки – так охарактеризовал начавшуюся в США избирательную кампанию ее участник Джо Байден. О том, почему он прав и кто в реальности хочет эту душу заполучить, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Предварительные президентские выборы в США, или праймериз, – это внутрипартийные выборы, которые проводят по Штатам в первой половине выборного года Демократическая, Республиканская и другие партии. Их цель – выявить наиболее сильных претендентов на высший государственный пост и выбрать делегатов на общенациональные партийные съезды, которые изберут единого кандидата от партии на пост президента. Общенациональных норм проведения праймериз нет. Они регулируются партийными правилами и законодательствами штатов.

Принять участие в борьбе за выдвижение на пост президента в ходе праймериз может любой гражданин США, который, согласно Конституции, родился в этой стране, проживает в ней не менее 14 лет и достиг к моменту выборов 35-летнего возраста. Этап выдвижения и регистрации представляет собой достаточно сложную процедуру. В некоторых штатах необходимо собрать установленное число подписей, в других – внести регистрационный взнос в процентном отношении к размеру дохода. В ряде Штатов перечень политиков, которые могут быть допущены к выборам, определяют конференции местных партийных организаций. Обычно для участия в первичных выборах регистрируются сотни человек. Число делегатов на съезд зависит от численности населения штата. Они избираются разными способами в зависимости от законов Штатов. Надежда Сасс, СТВ:

Мы уже вспоминали о Байдене. Помимо него есть и другие кандидаты как от республиканцев, так и от демократов. Мнение лидера Республики Беларусь.

Лукашенко о визите Байдена в Киев: Такой мелкий, неприличный шаг. Это попугайничество. Это уже было – подробности. Надежда Сасс:

Кстати, Роберт Кеннеди-младший, племянник Джона Кеннеди, намерен бороться против Байдена на демократических праймериз. Лейт-мотивом кампании намерен сделать противостояние корпоративному феодализму, сращиванию крупных компаний монополистов с государством. Кроме этого, считает, что Зеленский сам спровоцировал конфликт с Российской Федерацией, в том числе с подачи неоконсерваторов в администрации Байдена и агрессивных фашистских элементов в украинском правительстве.

Олег Волошин, украинский политик, дипломат, кандидат политических наук:

Александр Григорьевич абсолютно прав в том, что американское обществе не прониклось этой войной, трагедией как чем-то суперважным для себя. И планировав въехать на этом, просто тыкая в Трампа, что он якобы агент Кремля, хотя ничего доказано не было и это абсолютная выдумка, – неработоспособная стратегия. Если кто-то на это рассчитывал, то, думаю, уже сейчас демократы начинают пересматривать. Отсюда, наверное, и пошли эти многочисленные сигналы на тему того, что давайте будем этот конфликт «сушить», последний контрнаступ украинской армии – после этого будем договариваться и так далее.