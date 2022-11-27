«Деньги не пахнут». Зачем Польша потребовала у Германии триллион долларов?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Споры по вопросу соблюдения принципа верховенства права, недовольство судебной реформой, взаимная неприязнь, словесные угрозы и шантаж – взаимоотношения между Польшей и Европейским союзом на протяжении последних двух лет остаются крайне напряженными.

Хуан Фернандо Лопес Агилар, депутат Европарламента:

У нас нет никаких гарантий того, что польское правительство изменит свою модель поведения и неуважения европейского законодательства. Вскоре уже из уст Генерального секретаря правящей партии «Право и справедливость» в адрес Евросоюза стали поступать угрозы «использовать все оружие из арсенала», включая возможность подать в суд на Брюссель, наложить вето на инициативы ЕС и создать альянс для смены председателя Евросоюза. В ответ на это ЕС решил заморозить пакет помощи на восстановление после пандемии в размере почти 36 миллиардов евро. И несмотря на то, что позже Еврокомиссия все-таки разморозила пакет помощи, Варшава решила найти новый источник дохода. Парламент Польши неожиданно выставил счет Германии, назвав это компенсацией по итогам Второй мировой войны в размере триллиона долларов. Премьер-министр Польши даже направил ФРГ ноту с предложением начать переговоры по выплате репараций. Многие эксперты связывают такую агрессивную позицию Варшавы со стремлением занять более весомую позицию в ЕС.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Европа сейчас находится в своего рода геополитической дреме, а тем временем кто-то другой обставляет мир. Необязательно так, как мы этого хотим. Поэтому либо мы быстро проснемся, либо время ускользнет сквозь пальцы, и Европа потеряет свое значение в геополитическом раскладе. Однако такой план может плохо закончиться для Польши. В поисках должников страна может остаться вовсе без союзников. Что в нынешнее санкционное время сделает из Польши аутсайдера.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ради бога, пусть требуют. Может, и нам они должны. Но встает вопрос: а в период до 1939 года какой ущерб они нам принесли? С головой надо дружить. Прежде чем требовать от немцев компенсацию, подумай, что ты же тоже кому-то должен. Надежда Сасс, СТВ:

Много сказано о том, что нынешний воинственный курс во многом является отражением правящей националистической партии «Право и справедливость». Их оппоненты из команды Дональда Туска тоже не отличаются конструктивным отношением и к Республике Беларусь, и к Российской Федерацией, хотя не являются милитаристами и не мечтают о Речи Посполитой, «от моря до моря». Каковы шансы нам увидеть по итогам выборов в следующем году более умеренную власть в Варшаве или только будет увеличиваться это нагнетание?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

За долгие годы общения с поляками, работы в Польше я не встретил поляка-немилитариста. Я встречал более агрессивно настроенных людей и менее агрессивно настроенных. Более агрессивно настроенные говорят, что минимум – это границы 1772 года, а скромные милитаристы говорят: нет, ладно, бог с ним, в границах 1939 года договоримся.