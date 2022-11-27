«Деньги не пахнут». Зачем Польша потребовала у Германии триллион долларов?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Споры по вопросу соблюдения принципа верховенства права, недовольство судебной реформой, взаимная неприязнь, словесные угрозы и шантаж – взаимоотношения между Польшей и Европейским союзом на протяжении последних двух лет остаются крайне напряженными.
Хуан Фернандо Лопес Агилар, депутат Европарламента:
У нас нет никаких гарантий того, что польское правительство изменит свою модель поведения и неуважения европейского законодательства.
Вскоре уже из уст Генерального секретаря правящей партии «Право и справедливость» в адрес Евросоюза стали поступать угрозы «использовать все оружие из арсенала», включая возможность подать в суд на Брюссель, наложить вето на инициативы ЕС и создать альянс для смены председателя Евросоюза. В ответ на это ЕС решил заморозить пакет помощи на восстановление после пандемии в размере почти 36 миллиардов евро. И несмотря на то, что позже Еврокомиссия все-таки разморозила пакет помощи, Варшава решила найти новый источник дохода. Парламент Польши неожиданно выставил счет Германии, назвав это компенсацией по итогам Второй мировой войны в размере триллиона долларов. Премьер-министр Польши даже направил ФРГ ноту с предложением начать переговоры по выплате репараций. Многие эксперты связывают такую агрессивную позицию Варшавы со стремлением занять более весомую позицию в ЕС.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:
Европа сейчас находится в своего рода геополитической дреме, а тем временем кто-то другой обставляет мир. Необязательно так, как мы этого хотим. Поэтому либо мы быстро проснемся, либо время ускользнет сквозь пальцы, и Европа потеряет свое значение в геополитическом раскладе.
Однако такой план может плохо закончиться для Польши. В поисках должников страна может остаться вовсе без союзников. Что в нынешнее санкционное время сделает из Польши аутсайдера.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ради бога, пусть требуют. Может, и нам они должны. Но встает вопрос: а в период до 1939 года какой ущерб они нам принесли? С головой надо дружить. Прежде чем требовать от немцев компенсацию, подумай, что ты же тоже кому-то должен.
Надежда Сасс, СТВ:
Много сказано о том, что нынешний воинственный курс во многом является отражением правящей националистической партии «Право и справедливость». Их оппоненты из команды Дональда Туска тоже не отличаются конструктивным отношением и к Республике Беларусь, и к Российской Федерацией, хотя не являются милитаристами и не мечтают о Речи Посполитой, «от моря до моря». Каковы шансы нам увидеть по итогам выборов в следующем году более умеренную власть в Варшаве или только будет увеличиваться это нагнетание?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:
За долгие годы общения с поляками, работы в Польше я не встретил поляка-немилитариста. Я встречал более агрессивно настроенных людей и менее агрессивно настроенных. Более агрессивно настроенные говорят, что минимум – это границы 1772 года, а скромные милитаристы говорят: нет, ладно, бог с ним, в границах 1939 года договоримся.
Николай Бузин, доктор военных наук:
Хотел бы сразу дополнить, раз был эпизод о деньгах. Понимаете, деньги не пахнут. Это прекрасно понимает Польша. Ей все равно, откуда придут финансы: из Германии, из США – откуда угодно, но она должна решить те задачи, которые у нее есть. Пока США являются гегемоном в мире и не утратили этот статус, то до тех пор Польша будет чувствовать себя прекрасно в Европе, потому что ЕС работает под дудку США. Урсула фон дер Ляйен решает все, что ей диктуют Соединенные Штаты. А больше ничего не надо. Вопрос заключается в следующем: пока Польша проводит интересы США в Европе (заморозки фондов, невыделение средств), ей простят многое. Да, ей пожурят, объяснят, что сегодня мы вам не дадим, а завтра дадут. Откуда дадут? Ведь сейчас же готовится конфискация российских денег замороженных. Все для этого делается, даже уже вышли на уровень ООН, на европейском уровне уже спонсоры терроризма РФ. То есть шаг за шагом, понимая, что нет оснований… Не зря Урсула фон дер Ляйен сказала: мы работаем над тем, чтобы эти средства изъять. И все делается для этого. И свой кусочек в этом пироге видит и наша ближайшая соседка.
Николай Межевич:
Основная польская идея – помочь Украине. Но как? Чтобы механизмом выступила Варшава. Условно говоря, 300 миллиардов получит Польша для помощи Украине, 30 пойдет в Украину, 3 пойдут Урсуле фон дер Ляйен, остальные останутся в Варшаве. Плюс/минус миллиард.
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