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Депутат РФ Ткачев предложил заставить медиков печатать рецепты на принтере

17 июля 2025 07:45
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Депутат РФ Ткачев предложил заставить медиков печатать рецепты на принтере-0

По мнению российского депутата Антона Ткачева, врачей нужно обязать печатать рецепты, а не выписывать их от руки. Об этом сообщает 360.ru в Telegram-канале.

Причина – нечитаемый почерк, из-за чего пациенты и аптекари могут не понять рецепт и допустить риск «назначения неверного лекарства».

Он отметил, что получает много жалоб от граждан и направил эту инициативу в Министерство здравоохранения  России.

Фото: Telegram-канал 360.ru

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# Россия # Медицина

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