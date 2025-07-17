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В Канаде бушуют лесные пожары – в стране зафиксировано более 120 очагов возгорания

17 июля 2025 07:15
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В Канаде бушуют лесные пожары. В стране зафиксировано более 120 очагов возгорания. Наиболее Остро ситуация обстоит в провинции Манитоба, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде бушуют лесные пожары – в стране зафиксировано более 120 очагов возгорания-2

Там введено чрезвычайное положение. Из зоны бедствия спасатели эвакуировали 12 тысяч человек. Их разместили в отелях и временных убежищах. С огнем борются пожарные, военные и представители Красного Креста. На помощь им также прибыли сто специалистов из Мексики. В результате пожаров в воздухе образовалось облако токсичного дыма, которое достигло территории США. В трех американских штатах действуют предупреждения об ухудшении качества воздуха. Власти Канады также рекомендуют жителям оставаться дома и, по возможности, не вдыхать едкий дым.

# Пожар

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