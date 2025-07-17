Заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе завершилось безрезультатно

Заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе завершилось безрезультатно. Решения не приняли ни по одному пункту повестки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словакия заблокировала восемнадцатый пакет санкций против России, выступив против ценовых ограничений на газ и полного отказа ЕС от российских энергоресурсов до 2028 года. Не удалось договориться и о санкциях против Израиля, несмотря на предложения главы дипломатии Евросоюза – Каи Каллас – о приостановке торговых преференций, безвизового режима и политического диалога. Из-за разногласий между участниками встречи соглашение ЕС об ассоциации с Израилем осталось в силе. При этом министры европейских стран потребовали ускорить реализацию нового совместного соглашения по гуманитарной помощи в сектор Газа.