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Трамп договорился с Coca-Cola об изменении рецепта напитка в США

17 июля 2025 07:36
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Трамп договорился с Coca-Cola об изменении рецепта напитка в США-0

Американский лидер  Дональд Трамп заявил, что ему удалось договориться с Coca-Cola о возвращении к оригинальной  рецептуре газированного напитка – теперь вместо кукурузного сиропа в производстве в США будет использоваться натуральный тростниковый сахар. Об этом пишет ТАСС.

Глава компании отметил, что проведенные  переговоры были успешными, и поблагодарил руководство компании за принятое решение. По его словам, это улучшит качество продукта.

До 1980-х годов стандартным ингредиентом Coca-Cola в США был тростниковый сахар, но позже он был заменен более дешевым высокофруктозным сиропом.

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Фото: изображение сгенерировано ИИ

# Дональд Трамп # США # Новости США

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