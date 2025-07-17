Синоптики объявили штормовое предупреждение на 17 июля в Беларуси

Факторы опасности при грозах и ливнях. О них снова напоминают спасатели. На 17 июля синоптики распространили штормовое предупреждение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При сильном ветре, а его порывы ожидаются до 20 метров в секунду, следует избегать пребывания на улице, особенно вблизи деревьев, линий электропередачи и ненадежных конструкций. В Минске грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра прогнозируются в период с 13:00 до 19:00. Грозы прогремят сегодня и на большей части территории страны.