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Синоптики объявили штормовое предупреждение на 17 июля в Беларуси

17 июля 2025 07:32
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Факторы опасности при грозах и ливнях. О них снова напоминают спасатели. На 17 июля синоптики распространили штормовое предупреждение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 17 июля в Беларуси-2

При сильном ветре, а его порывы ожидаются до 20 метров в секунду, следует избегать пребывания на улице, особенно вблизи деревьев, линий электропередачи и ненадежных конструкций. В Минске грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра прогнозируются в период с 13:00 до 19:00. Грозы прогремят сегодня и на большей части территории страны.

# Погода в Беларуси

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