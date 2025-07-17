Минэнерго: на втором энергоблоке БелАЭС проводятся диагностические мероприятия

Второй энергоблок Белорусской АЭС действием персонала накануне был отключен от сети. Причиной стало срабатывание сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора не ядерной части блока, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

В Министерстве энергетики подчеркнули: ситуация штатная и не представляет угрозы безопасной эксплуатации станции. Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения не изменялся. Электроснабжение потребителей не нарушалось. В настоящее время на втором энергоблоке проводятся необходимые диагностические мероприятия для последующего восстановления работы оборудования.