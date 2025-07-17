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Минэнерго: на втором энергоблоке БелАЭС проводятся диагностические мероприятия

17 июля 2025 07:00
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Второй энергоблок Белорусской АЭС действием персонала накануне был отключен от сети. Причиной стало срабатывание сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора не ядерной части блока, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

Минэнерго: на втором энергоблоке БелАЭС проводятся диагностические мероприятия-2

В Министерстве энергетики подчеркнули: ситуация штатная и не представляет угрозы безопасной эксплуатации станции. Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения не изменялся. Электроснабжение потребителей не нарушалось.  В настоящее время на втором энергоблоке проводятся необходимые диагностические мероприятия для последующего восстановления работы оборудования.

# АЭС в Беларуси

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