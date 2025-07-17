Турция борется с масштабным лесным пожаром, который полыхает на севере страны. Из-за сильного ветра, скорость которого достигает 30 километров в час, пламя быстро распространяется по всему региону, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что борьбу со стихией ведут 15 самолетов, 19 вертолетов и несколько сотен пожарных, остановить наступление огня не удается. Власти срочно эвакуировали жителей семи деревень. Почти полторы тысячи человек разместили в пунктах временного содержания. Сообщается о нескольких уничтоженных домах и сельхозпостройках. По предварительным данным, погибли два человека, еще четверо попали в больницы.