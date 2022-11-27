Как Беларусь мешает планам Польши? Рассказал доктор военных наук

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Находящаяся при власти в Варшаве команда Качиньского уже несколько лет пытается вдохнуть новую жизнь в грандиозный геополитический проект маршала Пилсудского. Известный как «Междуморье» или «Интермариум». Сто лет назад польский лидер вознамерился объединить большую группу новых стран, сформировавшихся на развалинах Российской, Германской и Австро-Венгерской империй в некую конфедерацию. Ей предстояло занять все пространство между тремя морями (Балтийским, Черным и Адриатическим) и стать надежным буфером между немцами и русскими. «Междуморье» Пилсудскому построить не удалось. Однако его идейные преемники верят в перспективы данного проекта на новом этапе.

В 2016 году по инициативе Польши и Хорватии в рамках ЕС был создан союз из 12 стран Восточной и Центральной Европы – Инициатива трех морей, или «Триморье». Его цель: вытеснить «Газпром» из Европы при помощи США. Именно для этого в Польше и Хорватии активно строились СПГ-терминалы для американского сжиженного газа. Конфликт в Украине и очевидный кризис в ЕС дает Варшаве надежды на то, что Лондон и Вашингтон дадут добро на принятие Польшей роли региональной великой державой, которая перестроит регион в мощный противовес России. И сделает это без оглядки на более умеренные элиты в Берлине и Париже. С Украиной процесс слияния в одну политическую общность в этом году идет семимильными шагами.

Ключевое препятствие к реализации геополитических амбиций Варшавы – Беларусь, что делает Минск приоритетной целью деструктивных усилий польских властей. Надежда Сасс, СТВ:

«Междуморье» – масштабная геополитическая концепция переустройства всей Восточной Европы. Для начала хочу спросить про более прикладную польскую идею – так называемую Речь Посполитую трех народов, которая означает формирование федеративного государства в составе Польши, Беларуси, Литвы и Украины, по сути, новой империи с центром в Варшаве. На ваш взгляд, не являются ли действия польского правительства под ширмой нынешнего конфликта в Украине, скорее нацеленными на реализацию этой задачи, чем на создание некоего нового аморфного объединения в формате «Междуморья»?

Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства:

Я считаю, что это равновеликие задачи, польское руководство играет сразу на нескольких досках и делает ставки сразу по нескольким направлениям. С одной стороны подчинить себе весьма жестко своих восточных соседей. С другой стороны мягко внедрять идею «Междуморья» на своих западных соседей, чтобы получить на глобальных международных площадках поддержку для своих устремлений и внутри Восточной Европы, и на, может быть, более высоком геополитическом уровне. Так что это равнозначные цели, и они сочетаются. В них нет никаких противоречий.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

Почему не получилось у Пилсудского? С точки зрения лидерских качеств, кстати, это человек был иного масштаба, чем нынешние польские руководители. Так почему? Потому что польскую идею федерации Варшава воспринимает как удар панцирных гусар по легкой татарской кавалерии, то есть пройти и все ножом разрезать без учета интересов Праги, какой-то там Братиславы и так далее. Это первое. Второе: когда был Пилсудский, Турция не была фактором европейской политики. Сегодня «Интермариум» даже в относительно жестких правовых рамках – большая проблема для Турции. Часть этой территории Турция воспринимает как свою зону влияния. Таким образом, и с этой точки зрения у поляков не получится. И не надо забывать про германо-польские противоречия. Чем меньше будет слышен окрик из Вашингтона, тем больше проблем будет возвращаться в отношения Варшавы и Берлина. Нет, воевать они не будут, но конкуренция будет. Уже сейчас видно, как некоторые сборищные предприятия автопрома немецкие аккуратно выходят из Польши.