Тысячи человек заблокировали центр Брюсселя и здание Еврокомиссии

В знак протеста против этого решения они забросали площадь перед штаб-квартирой ЕС ботинками и сапогами и вывалили тюки сена. Особое возмущение аграриев вызвал тот факт, что военные расходы Евросоюза при этом будут расти. По мнению демонстрантов, еврочиновникам безразличны проблемы фермеров, а отсутствие помощи со стороны правительств стран ЕС ведет к краху сельского хозяйства всей Европы.

Буренонд Лоде Сейссенс, представитель Союза бельгийских фермеров:

Все говорят, что Европе нужно стать сильнее. Но как можно стать сильнее на голодный желудок? Если Европа беспокоится о будущем, она должна беспокоиться о будущем наших фермеров. А для будущего фермеров фермерам нужно хорошее финансирование, сильная единая сельскохозяйственная политика. Им не нужен бюджет, который приходится делить с другими политиками в Европе, поэтому именно об этом мы их сегодня просим, и это должно беспокоить не только наших фермеров, но и всех европейских граждан.

Остается добавить, что это первая подобная крупная акция протеста в этом году, но стоит ожидать, что далеко не последняя. Фермерские союзы пообещали устроить демонстрации и вывести на улицы бельгийской столицы сельхозтехнику.