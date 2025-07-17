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Тысячи человек заблокировали центр Брюсселя и здание Еврокомиссии

17 июля 2025 07:31
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Европейские фермеры вышли на очередную акцию протеста. Тысячи человек заблокировали центр Брюсселя и здание Еврокомиссии, где происходило обсуждение бюджета ЕС. Недовольство аграриев вызвало сокращение финансирования сельского хозяйства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи человек заблокировали центр Брюсселя и здание Еврокомиссии-2

В знак протеста против этого решения они забросали площадь перед штаб-квартирой ЕС ботинками и сапогами и вывалили тюки сена. Особое возмущение аграриев вызвал тот факт, что военные расходы Евросоюза при этом будут расти. По мнению демонстрантов, еврочиновникам безразличны проблемы фермеров, а отсутствие помощи со стороны правительств стран ЕС ведет к краху сельского хозяйства всей Европы.

Тысячи человек заблокировали центр Брюсселя и здание Еврокомиссии-4

Буренонд Лоде Сейссенс, представитель Союза бельгийских фермеров:
Все говорят, что Европе нужно стать сильнее. Но как можно стать сильнее на голодный желудок? Если Европа беспокоится о будущем, она должна беспокоиться о будущем наших фермеров. А для будущего фермеров фермерам нужно хорошее финансирование, сильная единая сельскохозяйственная политика. Им не нужен бюджет, который приходится делить с другими политиками в Европе, поэтому именно об этом мы их сегодня просим, и это должно беспокоить не только наших фермеров, но и всех европейских граждан.

Остается добавить, что это первая подобная крупная акция протеста в этом году, но стоит ожидать, что далеко не последняя. Фермерские союзы пообещали устроить демонстрации и вывести на улицы бельгийской столицы сельхозтехнику.

# Акции протеста

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