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«Демократы скорее поддержат даже Меган Маркл». Доверие к Байдену в США падает

24 июля 2022 18:05
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Новости США. Антиправительственные и антиамериканские настроения растут и внутри США. Рейтинги Джозефа Байдена продолжают снижаться больше месяца, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Демократы скорее поддержат даже Меган Маркл». Доверие к Байдену в США падает-1

Ольга Коршун, СТВ:
Нынешнему президенту США доверяют всего лишь 36 % американцев. Люди недовольны инфляцией, которая, в отличие от рейтингов Байдена, растет. И не по дням, а по часам. Этот показатель в Штатах достиг самого высокого уровня за последние 40 лет. Но обиднее всего, что теряют доверие к Байдену и однопартийцы. В Штатах уже осенью пройдут выборы в конгресс. И если демократы их провалят, то нынешнему президенту могут объявить импичмент. Кстати, Байдена даже не видят в гонке за следующий президентский срок.

«Демократы скорее поддержат даже Меган Маркл». Доверие к Байдену в США падает-4

Ольга Коршун:
Демократы скорее поддержат даже Меган Маркл, которая, кстати, давно не скрывает политических амбиций. В перспективе королевская особа, не занявшая британский трон, может оказаться в американском президентском кресле. По опросам, Маркл уже вторая по популярности демократка после Мишель Обамы.

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# Международная политика # Ольга Коршун # Джо Байден # Меган Маркл # Мишель Обама # Фотофакт

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