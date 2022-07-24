«Демократы скорее поддержат даже Меган Маркл». Доверие к Байдену в США падает

Ольга Коршун, СТВ:

Нынешнему президенту США доверяют всего лишь 36 % американцев. Люди недовольны инфляцией, которая, в отличие от рейтингов Байдена, растет. И не по дням, а по часам. Этот показатель в Штатах достиг самого высокого уровня за последние 40 лет. Но обиднее всего, что теряют доверие к Байдену и однопартийцы. В Штатах уже осенью пройдут выборы в конгресс. И если демократы их провалят, то нынешнему президенту могут объявить импичмент. Кстати, Байдена даже не видят в гонке за следующий президентский срок.