Армию США ждёт недобор новобранцев – никто не хочет служить

Новости США. Американцы теряют интерес к военной службе. В ближайшие два года армия США может недобрать почти 40 тысяч новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как считают в профильном ведомстве, главные причины – обстановка в стране после COVID-19 и конкуренция на рынке труда между госармией и частными компаниями, так как последние предлагают более выгодные условия. Кроме того, молодые люди пытаются найти работу на гражданке и не хотят обременять себя армейской службой. Как считают в Пентагоне, такая ситуация может повлиять на обороноспособность страны.