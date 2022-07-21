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Армию США ждёт недобор новобранцев – никто не хочет служить

21 июля 2022 13:50
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Новости США. Американцы теряют интерес к военной службе. В ближайшие два года армия США может недобрать почти 40 тысяч новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армию США ждёт недобор новобранцев – никто не хочет служить-1

Как считают в профильном ведомстве, главные причины – обстановка в стране после COVID-19 и конкуренция на рынке труда между госармией и частными компаниями, так как последние предлагают более выгодные условия. Кроме того, молодые люди пытаются найти работу на гражданке и не хотят обременять себя армейской службой. Как считают в Пентагоне, такая ситуация может повлиять на обороноспособность страны.

# Международная политика # Новости США # Фотофакт

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