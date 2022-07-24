Россия и Иран подписали договор о нефтяном сотрудничестве на 40 млрд долларов

По итогам удалось договориться об общей политике сдерживания США в Сирии. Ранее у России и Турции были противоречия в этом вопросе. Но решили совместно выдавить американские войска с восточного берега Евфрата, где Штаты с помощью сепаратистов контролируют богатые нефтью районы. В отличие от российских войск, американцы находятся в Сирии незаконно, без приглашения центрального правительства в Дамаске, а доходы от продажи сырой нефти идут на финансирование ИГИЛ и продолжение войны с Башаром Асадом.

Вообще, нефть – это, пожалуй, главный вопрос, который решался в Тегеране. Национальная нефтяная компания Ирана подписала соглашение о сотрудничестве с «Газпромом». Сделка оценивается в 40 миллиардов долларов и является крупнейшей иностранной инвестицией Ирана. Это означает, что Москва и Тегеран способны контролировать мировые цены на черное золото. А ведь есть еще целый ряд дружественных нефтедобывающих стран, на которых совместно приходится большая доля нефти в мире. А вот Запад контролирует всего лишь запасы Норвегии, Канады и США. И даже Саудовская Аравия, которая вместе с Турцией всегда считалась прозападным государством, теперь отказывается сотрудничать с Байденом. Сегодня все нефтедобывающие страны заинтересованы в высоких ценах на черное золото, и только американцы пытаются эту цену сбить, чтобы уменьшить доходы России. Но пока у них это слабо получается.

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