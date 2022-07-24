Анкаре не удалось усадить за один стол Россию и Украину. Как всё-таки решился вопрос с зерном?
Зерно сегодня приобретает дополнительный вес и становится разменной монетой на фоне грядущего мирового голода и политического кризиса. На неделе стали известны результаты переговоров по вывозу украинского зерна, которые около месяца продолжались в Стамбуле. Анкаре не удалось в рамках этих переговоров усадить за один стол Россию и Украину. Вместо этого каждая из сторон подписала отдельный документ с Турцией и ООН, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Для вывоза зерна определили три порта – «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Однако главный вопрос – будет ли разминирована акватория Черного моря – так и остался открытым. Например, в версии документа, который опубликовала Украина, сказано, что разминирование будет производиться по мере необходимости. Суда обещают провести по безопасным фарватерам без военного сопровождения. Правда, что будет, если на этом фарватере вдруг попадутся украинские мины, которые свободно дрейфуют в Черном море, в договоре не уточнили.
Больше всего Россию беспокоило, что под видом зерновых конвоев в украинские порты будут завозить оружие из Румынии. Поэтому суда, которые пойдут в Украину, будут досматривать. Таким образом, экспорт зерна принесет Киеву до миллиарда долларов ежемесячно. Россия в обмен на уступки по портам ожидает, что будут полностью сняты ограничения с экспорта российского зерна в ЕС и США. Как заявил Владимир Путин, страна готова продавать 30 миллионов тонн зерновых, а концу сезона эта цифра достигнет 50 миллионов. То есть и для России выгодно было заключить договор в Стамбуле. Но стоит ли ожидать быстрого и легкого исполнения написанного?