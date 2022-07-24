Анкаре не удалось усадить за один стол Россию и Украину. Как всё-таки решился вопрос с зерном?

Зерно сегодня приобретает дополнительный вес и становится разменной монетой на фоне грядущего мирового голода и политического кризиса. На неделе стали известны результаты переговоров по вывозу украинского зерна, которые около месяца продолжались в Стамбуле. Анкаре не удалось в рамках этих переговоров усадить за один стол Россию и Украину. Вместо этого каждая из сторон подписала отдельный документ с Турцией и ООН, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для вывоза зерна определили три порта – «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Однако главный вопрос – будет ли разминирована акватория Черного моря – так и остался открытым. Например, в версии документа, который опубликовала Украина, сказано, что разминирование будет производиться по мере необходимости. Суда обещают провести по безопасным фарватерам без военного сопровождения. Правда, что будет, если на этом фарватере вдруг попадутся украинские мины, которые свободно дрейфуют в Черном море, в договоре не уточнили.