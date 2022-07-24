ВОЗ признала оспу обезьян ЧС мирового масштаба

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Это наивысшая степень опасности, которую организация может присвоить эпидемии или пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил глава ВОЗ, решение связано с резким ростом числа заражений в мире. В общей сложности выявлено 16 тысяч случаев в 47 странах, в то время как месяц назад случаев было всего 3 тысячи. Решение объявить ЧС организация принимает по пяти показателям, один из которых – скорость распространения вируса. Риск заражения в Европе оценивается как самый высокий по сравнению с остальными частями света.