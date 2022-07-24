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ВОЗ признала оспу обезьян ЧС мирового масштаба

24 июля 2022 11:14
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Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Это наивысшая степень опасности, которую организация может присвоить эпидемии или пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ВОЗ признала оспу обезьян ЧС мирового масштаба-1

Как заявил глава ВОЗ, решение связано с резким ростом числа заражений в мире. В общей сложности выявлено 16 тысяч случаев в 47 странах, в то время как месяц назад случаев было всего 3 тысячи. Решение объявить ЧС организация принимает по пяти показателям, один из которых – скорость распространения вируса. Риск заражения в Европе оценивается как самый высокий по сравнению с остальными частями света.  

ВОЗ признала оспу обезьян ЧС мирового масштаба-4

За минувшие сутки, 23 июля, только в Италии выявлено около четырехсот новых случаев оспы обезьян. В ВОЗ отмечают, что заболевание, вызванное вирусом, протекает обычно легко, примерно как ветрянка, а симптомы проходят через несколько недель. Однако во время некоторых вспышек эпидемии в Западной Африке число летальных исходов достигало десяти процентов.  

# Заболевания # Фотофакт

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