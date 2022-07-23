Инфляция в США превысила 9% – рекордные за последние 40 лет

Новости США. Инфляция в США превысила 9 %. Что стало самым высоким показателем за последние 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Инфляция в США превысила 9 %. Что стало самым высоким показателем за последние 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продукты за год подорожали на 10,5 %. Более чем на 7 % энергоносители. Но самым болезненным для американцев стал рост цен на бензин. За год он подскочил на 60 %. Американцы максимально сократили расходы. Потребительское доверие в США достигло самого низкого уровня в истории. Причиной стали быстрорастущая инфляция и неверие в то, что правительство способно решить экономические проблемы.
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