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Инфляция в США превысила 9% – рекордные за последние 40 лет

23 июля 2022 14:04
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Новости США. Инфляция в США превысила 9 %. Что стало самым высоким показателем за последние 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в США превысила 9% – рекордные за последние 40 лет-1

Продукты за год подорожали на 10,5 %. Более чем на 7 % энергоносители. Но самым болезненным для американцев стал рост цен на бензин. За год он подскочил на 60 %. Американцы максимально сократили расходы. Потребительское доверие в США достигло самого низкого уровня в истории. Причиной стали быстрорастущая инфляция и неверие в то, что правительство способно решить экономические проблемы.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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