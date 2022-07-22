Раскол в американском обществе. Каждый пятый готов взять в руки оружие

Согласно исследованию, внутри американского общества увеличивается раскол. И в условиях конфликта каждый пятый опрошенный готов использовать оружие ради продвижения своих политических идей. Кроме того, американцы демонстрируют тревожные уровни отчуждения и недоверие к демократическим институтам в стране. А также растущую склонность к насилию. Еще 40 % согласились с расистским убеждением, что в США идет целенаправленное замещение белого местного населения на темнокожих мигрантов.