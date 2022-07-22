Прямой эфир

Раскол в американском обществе. Каждый пятый готов взять в руки оружие

22 июля 2022 09:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Половина американцев ожидают гражданскую войну в ближайшие годы. Таковы результаты опроса, который провели в Калифорнийском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раскол в американском обществе. Каждый пятый готов взять в руки оружие-1

Согласно исследованию, внутри американского общества увеличивается раскол. И в условиях конфликта каждый пятый опрошенный готов использовать оружие ради продвижения своих политических идей. Кроме того, американцы демонстрируют тревожные уровни отчуждения и недоверие к демократическим институтам в стране. А также растущую склонность к насилию. Еще 40 % согласились с расистским убеждением, что в США идет целенаправленное замещение белого местного населения на темнокожих мигрантов.

# Международная политика # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Время экономить. Жителей Германии призывают меньше пользоваться душем
22 июля 2022 08:27

Время экономить. Жителей Германии призывают меньше пользоваться душем

Испания и Португалия отказались от экономии газа
22 июля 2022 08:17

Испания и Португалия отказались от экономии газа

В Подмосковье разъярённая обезьяна набросилась на девочку прямо на улице. Ребёнка чудом удалось спасти
22 июля 2022 07:56

В Подмосковье разъярённая обезьяна набросилась на девочку прямо на улице. Ребёнка чудом удалось спасти