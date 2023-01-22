Чтобы разделённые семьи подошли к границе и обнялись. Надежду Сасс растрогала мечта политического деятеля из России

Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Я уже вспоминала о министре иностранных дел Российской Федерации господине Лаврове и его заявлениях о том, что нет смысла сейчас проводить переговоры с Украиной, и если мы будем о чем-то договариваться, то исключительно с западными партнерами Украины, которые непосредственно ключевые решения и принимают. И еще раз подчеркнул, что в марте были все шансы завершения того конфликта. И Украина была практически готова подписать определенное перемирие, но Запад (в основном это были действия Великобритании) не позволил этого сделать. И сегодня Россия уже не хочет говорить с Украиной, потому как не видит ее самостоятельности. Насколько Запад сможет пойти на это? Потому как, естественно, сейчас они говорят: ни слова об Украине без Украины. Хотя я прекрасно помню, что длительное время решалась судьба Украины: будет ли она полем битвы или не будет – как раз без Украины. Сейчас уже такой перевертыш, выгодный определенным участникам.
Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):
Действительно, в марте истекшего года был полностью сформирован договор и даже парафирован обеими сторонами, который позволял выйти из острой фазы войны тогда. Действительно, украинская сторона вышла тогда из дальнейших переговоров, к моему сожалению. Сейчас все-таки я бы не до конца согласился, что переговоры невозможны. И даже с Украиной возможны, чтобы сформулировать некие объективные, какие-то разумные достижимые начала. Знаете, я так это обозначил, как крик вороны – кар. Это что? Капитуляция, которая выливается в реставрацию границ 1991 года, в репрессии по отношению чуть ли не ко всему политическому классу России и в репарации. По поводу этого плана я действительно не вижу какой-то программы для переговоров. А по поводу любого более реалистичного плана можно без ультиматумов, без предварительных условий переговоры начинать.
Знаете, у меня есть мечта. По разным подсчетам, порядка 10 миллионов в России граждан российских, которые имеют родственников в Украине. Это разделенные семьи – часть в Украине, часть в России. Вы представляете, насколько они глубоко это все переживают? Я представляю себе такую картину: если бы российская часть семьи и украинская подошли бы с двух сторон к границе, встретились там и обнялись и сказали бы: все, стоп, нет.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Когда ты не можешь сказать, что ты за войну, ведь на самом деле что происходит? Политики в современном мире же не могут сказать: я выступаю за войну. Он так сказать не может. Для этого надо нести бред о каких-то условиях, которые невозможно выполнить. Вот когда политики начнут говорить о реальных условиях, тогда будет мир. Но я поддержу вас в чем: в Беларуси огромное количество людей, которые имеют родственников в Украине. Тысячи украинцев сейчас здесь, в Беларуси, нашли приют, кров. И так всегда будет. Никогда в Беларуси по-другому не будет. Вот это пусть слушает весь мир.
Надежда Сасс:
Конечно, Сергей Борисович меня растрогал мечтой вашей. Я, конечно, очень хотела бы, чтобы она осуществилась.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Невозможно просто взять Украину и перенести ее в Северную Америку». Можно ли было избежать СВО?
Гайдукевич: «Украина не в состоянии принимать решения ни о мире, ни о переговорах»
«Западные игроки хотят продолжения войны». Когда завершится конфликт в Украине? Мнения экспертов