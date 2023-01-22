Чтобы разделённые семьи подошли к границе и обнялись. Надежду Сасс растрогала мечта политического деятеля из России

Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая:

Я уже вспоминала о министре иностранных дел Российской Федерации господине Лаврове и его заявлениях о том, что нет смысла сейчас проводить переговоры с Украиной, и если мы будем о чем-то договариваться, то исключительно с западными партнерами Украины, которые непосредственно ключевые решения и принимают. И еще раз подчеркнул, что в марте были все шансы завершения того конфликта. И Украина была практически готова подписать определенное перемирие, но Запад (в основном это были действия Великобритании) не позволил этого сделать. И сегодня Россия уже не хочет говорить с Украиной, потому как не видит ее самостоятельности. Насколько Запад сможет пойти на это? Потому как, естественно, сейчас они говорят: ни слова об Украине без Украины. Хотя я прекрасно помню, что длительное время решалась судьба Украины: будет ли она полем битвы или не будет – как раз без Украины. Сейчас уже такой перевертыш, выгодный определенным участникам.