Григорий Азаренок, СТВ: Вы сказали, что ощущается большое количество иностранных наемников, вооруженных сил в составе ЧВК, каких-то бандформирований. Сейчас много сведений о потерях ВСУ, говорят, что будут мобилизовать тех, кто уже непригоден по состоянию здоровья. Может, с этим связано, что заполняют уже иностранцами ряды ВСУ? Что можете сказать об этом?

Евгений Линин, военный корреспондент, эксперт Первого канала: Надо отметить, что сейчас очень много представителей иностранных государств находится на фронтах, которые проходят на линии соприкосновения. Дело в том, что все больше ЧВК разных здесь присутствует: польских, английских, американских. Я видел, как происходит эвакуация мирного населения из одного из населенных пунктов, который рядом с Донецком. Единственная фраза, которую запомнили мирные жители, которых вывозили наши военные на своих БТРах, они сказали, что последнее подразделение, которое было, говорило в основном lets go, то есть на английском языке. Поэтому здесь действительно очень много иностранного оружия, много иностранных представителей. И обстановка, которая здесь сложилась, для людей на Донбассе героическая, потому что фактически Донбасс противостоит сейчас мировой агрессии.

Евгений Линин:

Безусловно. Выбытие личного состава сейчас настолько велико в рядах ВСУ, что пополнять даже мобилизованными своими гражданами Украины – это уже состояние. Поэтому приходится прибегать к помощи иностранных государств. Безусловно, то, что сейчас происходит на линии соприкосновения, то, что мы часто слышим иностранную речь, – это как раз свидетельство того, что живой силы не хватает. И это притом, что Украина уже провела три волны мобилизации, в общей сложности было призвано порядка миллиона человек на службу. Сейчас мы знаем, что не хватает командиров нижнего командного звена, среднего командного звена. Это замещается иностранными специалистами, наемниками, которые уже руководят украинскими военнослужащими, отдают им приказы. Как правило, отдают приказы из относительно безопасных мест.

Совсем недавно здесь заходила группировка ЧВК «Моцарт». Это стилизация под всемирно известный бренд «Вагнер», пытались американцы сделать. Она как раз находилась недалеко от Бахмута. Как выяснили наши коллеги-журналисты, основная ее задача была вовсе не для того, чтобы наладить какие-то военные действия со стороны украинских войск. Скорее всего, они занимались продажей человеческих органов и налаживали каналы сбыта человеческого материала за границу. Удалось выяснить, что благодаря этому цены на трансплантологию там понизились на черном рынке.

Вот так все устроено, что происходит на фронте. Иностранцы руководят издалека, бросая на амбразуру, артиллерию, пулеметы на линию соприкосновения украинских военнослужащих, у которых голова забита идеологией нацизма, что в течение последних 20 лет они втюхивали в голову своим гражданам. И американцы, которые занимаются тем, что делают бизнес на крови, на человеческих органах и организуют поставки на Запад, чтобы их граждане, богатые и состоятельные, могли жить дольше.

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