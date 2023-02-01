Прямой эфир

Жители Штатов не верят в светлое будущее страны? Вот что показали данные опроса

01 февраля 2023 18:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Более 70 % американцев считают, что экономика США ухудшается. Данные опроса предоставил институт Гэллапа. Согласно результатам проведенного исследования, жители Штатов едва ли верят в светлое будущее страны. А кто в этом виноват?  

Жители Штатов не верят в светлое будущее страны? Вот что показали данные опроса-1

Американцы тоже порассуждали в рамках опроса. Более 20 % граждан считают, что основная проблема Штатов – это правительство. Еще 15 % сильно обеспокоены инфляцией.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Социологический опрос # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Донбасс противостоит сейчас мировой агрессии». Военный эксперт о ситуации на фронте
01 февраля 2023 18:55

«Донбасс противостоит сейчас мировой агрессии». Военный эксперт о ситуации на фронте

«Они просто не могут понять логику». Как беглые отреагировали на визит Лукашенко в Зимбабве?
01 февраля 2023 18:08

«Они просто не могут понять логику». Как беглые отреагировали на визит Лукашенко в Зимбабве?

Global Times: Европе придётся пересмотреть поддержку Киева из-за экономического кризиса
01 февраля 2023 17:09

Global Times: Европе придётся пересмотреть поддержку Киева из-за экономического кризиса