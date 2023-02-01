Жители Штатов не верят в светлое будущее страны? Вот что показали данные опроса

Новости США. Более 70 % американцев считают, что экономика США ухудшается. Данные опроса предоставил институт Гэллапа. Согласно результатам проведенного исследования, жители Штатов едва ли верят в светлое будущее страны. А кто в этом виноват?
Новости США. Более 70 % американцев считают, что экономика США ухудшается. Данные опроса предоставил институт Гэллапа. Согласно результатам проведенного исследования, жители Штатов едва ли верят в светлое будущее страны. А кто в этом виноват?
Американцы тоже порассуждали в рамках опроса. Более 20 % граждан считают, что основная проблема Штатов – это правительство. Еще 15 % сильно обеспокоены инфляцией.
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