Почему Запад хочет, чтобы ОДКБ воевала с Азербайджаном? Рассказал Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда был Казахстан, то нам рассказывали, что ОДКБ – это какой-то ужасный мощный инструмент российской оккупации. Вот они сейчас захватят казахов, и это будет новый федеральный округ России. То есть ОДКБ была пугалом жестоким, которое нападает и всех угнетает. Сегодня нам уже рассказывают, что это бумажный тигр, что вы ничего не можете, что вы посмотрите, вы даже армян не можете замирить с азербайджанцами. То есть как Западу надо, так он наши действия и трактует, поэтому, может быть, не надо придавать внимание этим вещам. С другой стороны, надо противодействовать, надо в СМИ объяснять, что мы делаем, почему проблемы с союзниками, почему проблемы у нашего блока.

Есть еще у военных экспертов такая точка зрения, что после событий в Армении, когда был инцидент на границе, там, как они говорили, блок сдох, вы ничего не можете, на вашего союзника напали. Если это логика провокации, например, что надо резню либо боевые действия устроить с Азербайджаном руками ОДКБ, то это Западу прекрасный подарок. Кроме Украины мы еще получим там конфликт, и это будет конфликт с Турцией, который, во-первых, испортит все отношения для России (в плане санкций, экспорта и прочего); а во-вторых, это закроет доступ в Иран, потому что там будет военный конфликт, туда уже не пойдут никакие товары.

Григорий Азаренок, СТВ:

А Западу сейчас это очень выгодно. Во-первых, они там ситуацию качают, цветную революцию проводят, а во-вторых, у них там претензии по беспилотникам, и они сейчас очень сильно хотят Иран раскачать.

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