«Противник работает артиллерией». Какая сейчас обстановка на линии боевого соприкосновения в Украине?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире поговорим вместе с политологом Андреем Лазуткиным, а также военным и политическим деятелем ДНР Александром Ходаковским. Григорий Азаренок, СТВ:

Самая горячая сейчас точка на карте Европы – это Украина, линия боевого соприкосновения. Расскажите, какая сейчас ситуация, что на фронтах, эти контрнаступления и все остальное. Какая обстановка?

Александр Ходаковский, политик, военный, командир батальона «Восток» Вооруженных сил ДНР:

Нового я вам ничего не скажу, потому что все, кто мониторит ситуацию, они и так знакомы с оперативной обстановкой. Мы сейчас находимся в достаточно странном состоянии, потому что на некоторых направлениях, достаточно важных для нас, мы ждем активизации и наступления противника. На некоторых участках специально формат изменяют. Мы ведем достаточно активные наступательные действия. С переменным успехом, потому что сейчас не самое благоприятное время для ведения боевых действий. Распутица, особенно на территории Донбасса, сейчас очень серьезная. Техника вязнет, гусеницы разуваются. Сами понимаете, какие бы ни были современные средства передвижения, все равно погода делает свое дело. Но погода – это скорость прежде всего. Очень много открытых участков местности, которые нужно пересекать. Украина – это не Беларусь, это не Смоленщина, где сплошь леса. Здесь очень много лесополос искусственных, они узкие – 12 метров. А в основном это степь. И все это открывается с различных доминирующих высот, противник работает артиллерией. Нужно все открытые участки стараться проскакивать максимально быстро, подходя на дистанцию огня.