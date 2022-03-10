Авдонин: «Страны НАТО действуют агрессивно и готовы применять совершенно невоенные методы»
Украинские батальоны целенаправленно поставили под угрозу Чернобыльскую АЭС, взорвав объекты, питающие ее энергией, и распространили дезинформацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.
Факт вооружения Украины Западом остается тревожным звонком не только для России, но и для Беларуси. Особенно, учитывая тот факт, что накануне Зеленский подписал закон, согласно которому всем жителям страны разрешено свободно использовать оружие во время военного положения. На этом фоне вполне оправданы опасения Лукашенко о присутствии иностранных наемников вблизи белорусской границы. Наша разведка уже обнаружила несколько таких групп, которые двигаются в направлении Чернобыля (подробности здесь).
Сейчас главная задача белорусских силовиков – не пустить террористов в страну и одновременно не допустить удара в спину российским военным.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Страны НАТО действуют агрессивно, готовы применять совершенно невоенные методы: методы террористических актов, методы деятельности диверсионных групп, которые ничего общего с нормальным ведением боевых действий не имеют. Это больше ориентировано как раз на подрыв суверенитета, безопасности и стабильности экономики, общественного положения в тех или иных странах. И кончено же, мы должны перестроиться, быть готовыми к новым угрозам и действовать оперативно, слаженно, обеспечивая тем самым порядок и безопасность на нашей территории.
Главный вопрос, который так и остался открытым, состоится ли встреча Зеленского и Путина. Украина вроде бы и не против такого поворота событий, вот только предложить предмет разговора пока не смогла. В Киеве в последнее время вообще, похоже, не знают, о чем они готовы говорить и договариваться. Россия это прекрасно понимает, но пока не видит необходимости в контакте первых лиц. Условия, которые Путин передал через свою делегацию на встречах в Беларуси, остаются низменными. Как, собственно, и украинская тактика – любыми способами затягивать разрешение конфликта в своей стране.
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