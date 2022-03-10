Авдонин: «Страны НАТО действуют агрессивно и готовы применять совершенно невоенные методы»

Украинские батальоны целенаправленно поставили под угрозу Чернобыльскую АЭС, взорвав объекты, питающие ее энергией, и распространили дезинформацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.

Факт вооружения Украины Западом остается тревожным звонком не только для России, но и для Беларуси. Особенно, учитывая тот факт, что накануне Зеленский подписал закон, согласно которому всем жителям страны разрешено свободно использовать оружие во время военного положения. На этом фоне вполне оправданы опасения Лукашенко о присутствии иностранных наемников вблизи белорусской границы. Наша разведка уже обнаружила несколько таких групп, которые двигаются в направлении Чернобыля (подробности здесь).

Сейчас главная задача белорусских силовиков – не пустить террористов в страну и одновременно не допустить удара в спину российским военным.