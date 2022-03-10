Лавров: наши западные коллеги, по сути дела, поощряют поставки смертоносного оружия в Украину
Украинские батальоны целенаправленно поставили под угрозу Чернобыльскую АЭС, взорвав объекты, питающие ее энергией, и распространили дезинформацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.
10 марта в Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины. Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба при участии своего турецкого коллеги общались более полутора часов. Эта встреча стала первым контактом на таком уровне после начала специальной военной операции. Стороны так и не пришли к соглашению по прекращению огня. Впрочем, такой повестки не звучало изначально. По крайней мере, с российской стороны. Лавров еще раз напомнил, что для этих целей были организованы переговоры в Беларуси, назвал их безальтернативными, и отметил, что нынешний контакт не должен их обесценивать.
Сергей Лавров: российско-украинские переговоры в Беларуси безальтернативны. Подробности здесь.
Москва в очередной раз представила Киеву свои предложения по урегулированию конфликта, в частности, организацию гуманитарной операции. Россия по-прежнему хочет, чтобы Украина была нейтральной и дружественной страной, без запрета на русский язык, русскую культуру, но и без сохранения неонацизма. А ведь именно этого не скрывая хочет Запад, продолжая накачивать Украину оружием.
Сергей лавров, министр иностранных дел России:
Мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая и Евросоюз, которые в нарушение своих принципов и ценностей так называемых, по сути дела, поощряют поставки смертоносного оружия в Украину, включая тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов, которые на плече могут перемещаться куда угодно и которые очень часто террористы использовали, чтобы создавать угрозы для гражданской авиации. Куда эти тысячи переносных зенитных комплексов потом попадут, это вопрос, который мы задаем нашим коллегам в Евросоюзе, когда они проявляют интерес к тому, как положить конец политике, создававшейся в ходе многих лет из Украины, угрозы Российской Федерации. Ответа нет, как эти ПЗРК будут затем контролироваться.
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