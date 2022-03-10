Лавров: наши западные коллеги, по сути дела, поощряют поставки смертоносного оружия в Украину

Украинские батальоны целенаправленно поставили под угрозу Чернобыльскую АЭС, взорвав объекты, питающие ее энергией, и распространили дезинформацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.

10 марта в Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины. Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба при участии своего турецкого коллеги общались более полутора часов. Эта встреча стала первым контактом на таком уровне после начала специальной военной операции. Стороны так и не пришли к соглашению по прекращению огня. Впрочем, такой повестки не звучало изначально. По крайней мере, с российской стороны. Лавров еще раз напомнил, что для этих целей были организованы переговоры в Беларуси, назвал их безальтернативными, и отметил, что нынешний контакт не должен их обесценивать. Сергей Лавров: российско-украинские переговоры в Беларуси безальтернативны. Подробности здесь.