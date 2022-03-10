«Докладывайте о малейшем передвижении и об их замыслах». Лукашенко высказался о наёмниках на территории Украины

Повод для встречи – плановый контроль обеспечения национальной безопасности. Ничего чрезвычайного она не подразумевает, однако обстановка в регионе, отметил Президент, показательная. Судя по всему, спокойствия в ближайшей перспективе ждать не стоит. Угрозы военной безопасности нашей стране будут обострены. Потому должный уровень боеготовности Вооруженных Сил Беларуси и профессионализм армии – важнейшая задача военного руководства. Особого внимания сейчас требуют наши южные рубежи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спокойно не будет. Только последние события, которые происходят на юге нашей границы, что больше всего нас должно беспокоить. Я на это хочу обратить ваше внимание. Мы всегда опасались присутствия в сопредельных государствах, особенно в Украине, наемников. Наши источники, наша разведка, притом несколько источников, обнаружили таких наемников, которые не переходят границу с Беларусью, опасаются, но двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля. Очень важно пограничникам не допустить нарушения государственной границы. Мы должны их видеть, и прежде всего вашими возможностями. Как мы понимаем, сейчас с границы на территории Украины пограничники практически ушли, ее никто не охраняет, кроме белорусских пограничников.

Поэтому ваша задача – видеть, что происходит на сопредельной территории, особенно в части наемников. Надо двигаться с ними параллельно. Там они группами небольшими ходят, это усложняет ситуацию. Но тем не менее никуда не денешься – вы их должны видеть, как они передвигаются. Не нарушая государственной границы с Украиной, контролировать их передвижение. Докладывайте о малейшем передвижении и об их замыслах. Мы не можем допустить удара в спину российским Вооруженным силам. Чтобы они не смогли перерезать пути снабжения армии Российской Федерации. Чтобы они не смогли зайти в тыл и нанести с тыла удар по людям из России.