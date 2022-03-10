«Спасибо, что вы нам всё это привезли». В магазинах Донбасса невозможно купить еду. Люди оказались в блокаде

Украинские батальоны целенаправленно поставили под угрозу Чернобыльскую АЭС, взорвав объекты, питающие ее энергией, и распространили дезинформацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.

2:20, 6:30, 6:45. Это сводка обстрелов Донецка и окрестностей украинскими военными за последние сутки. Ракеты летели в направлении Доломитного, Александровки, Васильевки и Горловки. Еще как минимум шесть населенных пунктов пострадали в ЛНР. Известно о погибших и раненых среди мирного населения.

– Где это было?

– Раковка, село Раковка.

– А кто стрелял?

– Три танка ехали по селу, потом ребята развернулись и начали в машину. Сыну 12, а ей– 16.

– А сын где?

– Дома лежит.

Двое мирных жителей ранены и повреждены 17 домов. Новая информация от Народной милиции ДНР здесь. Несмотря на объявленные гуманитарные коридоры, в Мариуполе остаются заблокированными примерно 400 тысяч мирных жителей. ДНР готова организовать их эвакуацию, но националисты по-прежнему не дают людям покинуть город. Более того, продолжают базировать технику и ракетные установки посреди жилых домов, прикрываясь людьми как живым щитом.