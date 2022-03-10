«Спасибо, что вы нам всё это привезли». В магазинах Донбасса невозможно купить еду. Люди оказались в блокаде
Украинские батальоны целенаправленно поставили под угрозу Чернобыльскую АЭС, взорвав объекты, питающие ее энергией, и распространили дезинформацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.
2:20, 6:30, 6:45. Это сводка обстрелов Донецка и окрестностей украинскими военными за последние сутки. Ракеты летели в направлении Доломитного, Александровки, Васильевки и Горловки. Еще как минимум шесть населенных пунктов пострадали в ЛНР. Известно о погибших и раненых среди мирного населения.
– Где это было?
– Раковка, село Раковка.
– А кто стрелял?
– Три танка ехали по селу, потом ребята развернулись и начали в машину. Сыну 12, а ей– 16.
– А сын где?
– Дома лежит.
Двое мирных жителей ранены и повреждены 17 домов. Новая информация от Народной милиции ДНР здесь.
Несмотря на объявленные гуманитарные коридоры, в Мариуполе остаются заблокированными примерно 400 тысяч мирных жителей. ДНР готова организовать их эвакуацию, но националисты по-прежнему не дают людям покинуть город. Более того, продолжают базировать технику и ракетные установки посреди жилых домов, прикрываясь людьми как живым щитом.
Поставили пушки, скорее всего, сейчас будет обратка. Вот стоят две школы – уберите пушки.
Во многих городах Донбасса по-прежнему нет воды, электричества и связи. Более того, в магазинах фактически невозможно купить еду. Людей в прямом смысле спасают российские военные. Сотни тонн гуманитарной помощи уже доставлены в ДНР и ЛНР. Сейчас грузы будут распределять и развозить на освобожденные территории.
Сейчас обстановка хорошая, ребята. Первый день, когда после двух суток обстрела, я вышла на улицу – соседский дом горел, а у нас два раза попадание было. Но мы живы с дедом остались. Я благодарна, вышла и мальчик ДНР – с белой повязочкой, навстречу мне по улице. Вернулся, обнял меня и говорит: «Бабушка, не плачьте, все будет хорошо, жизнь восстанавливается». А сейчас все хорошо. Спасибо, что вы нам все это привезли, помощь.
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