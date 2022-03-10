«Потеряла внешнее электроснабжение». МАГАТЭ сделало заявление по ситуации на Чернобыльской АЭС

Международное агентство по атомной энергии со ссылкой на информацию Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины сообщило сведения о состоянии безопасности на объектах использования атомной энергии в этой стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАГАТЭ:

В настоящее время площадка Чернобыльской атомной электростанции отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение, которое поступало по высоковольтной линии 750 кВ Киевская. Для питания систем безопасности задействованы дизель-генераторы ЧАЭС. На площадке размещены три выведенных из эксплуатации энергоблока, из которых выгружено ядерное топливо, объект «Укрытие» над энергоблоком № 4, мощности по переработке радиоактивных отходов, хранилища отработавшего ядерного топлива.