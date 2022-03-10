«Стали известны подробности проекта UP-4». Какие патогены американцы исследовали в лабораториях на территории Украины?
Украинские батальоны целенаправленно поставили под угрозу Чернобыльскую АЭС, взорвав объекты, питающие ее энергией, и распространили дезинформацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.
Между тем российские войска продолжают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На сегодня уничтожено уже около 3 тысяч военных объектов ВСУ. Особый интерес Минобороны России сейчас вызывают финансируемые Пентагоном биологические исследования в Украине.
Согласно обнаруженным документам, американская сторона планировала в 2022 году изучить механизм скрытого распространения смертоносных патогенов. Одной из задач этих исследований является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения, в частности славян.
Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России:
Полученные из различных источников сведения подтверждают ведущую роль Управления Министерства обороны США по снижению военной угрозы в финансировании и проведении военно-биологических исследований на территории Украины. Стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50 %, а также болезни Ньюкасла.
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