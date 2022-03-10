«Стали известны подробности проекта UP-4». Какие патогены американцы исследовали в лабораториях на территории Украины?

Украинские батальоны целенаправленно поставили под угрозу Чернобыльскую АЭС, взорвав объекты, питающие ее энергией, и распространили дезинформацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.

Между тем российские войска продолжают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На сегодня уничтожено уже около 3 тысяч военных объектов ВСУ. Особый интерес Минобороны России сейчас вызывают финансируемые Пентагоном биологические исследования в Украине.