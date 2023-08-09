Авдонин: если в Нигере не восстановят власть, будет постепенное увядание многих экономических отраслей во Франции
Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Глава американского Госдепа Энтони Блинкен посетил Нигер еще в марте 2023 года, и визит на тот момент назвали историческим. В Госдепе отмечали, что Нигер стал для США одним из самых важных партнеров на континенте с точки зрения сотрудничества в области безопасности. И что мы видим? Прошло несколько месяцев – ситуация совершенно иная. Как вы это охарактеризуете?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Вы хотите сказать, что американцы снова подготовили госпереворот?
Надежда Сасс:
Я так не думаю, но по факту ситуация иная, чем они желают себе ее представить.
Алексей Авдонин:
Здесь самое важное другое. Буквально пару цифр – и мы поймем по экономике, почему так Нигер важен для Франции и важен в принципе для глобальной атомной индустрии. Нигер – в 1950 годах именно в этой стране именно французские ученые нашли залежи урана, в настоящее время Нигер занимает пятое место в мире по добыче урана. В год добывается около 3 000 тонн. И в основном все они экспортируются в Европу. Понятно, идет обогащение и последующее использование в атомной электроэнергии. Но важно понимать другое. Французские и европейские корпорации получали этот уран даже не по рыночной стоимости, а гораздо ниже. И когда некие представители Франции заявляют, что они не зависят от поставок Нигера, лукавят очень сильно.
Надежда Сасс:
Действительно, энергобезопасность Франции сегодня под угрозой.
Алексей Авдонин:
Очень сильно влияет, потому что надо понимать, что Франция – та страна в Европе, которая не отказалась в период 1970 годов от атомной электроэнергии. Немцы под влиянием американцев запустили этот вирус под видом «зеленой» энергетики и уничтожили всю свою атомную промышленность.
А что такое атомная электроэнергия? Это предельно дешевая электроэнергия, от которой зависит работа любых промышленных предприятий: сельхозпредприятий, переработка. А значит, себестоимость конечной продукции гораздо ниже. Что сделали повстанцы в этой африканской стране? Они фактически обрубили дешевые ресурсы для Франции, а значит, обрубили всю французскую модель, которую еще выстраивал де Голль, основанную на дешевой электроэнергии, вырабатываемой за счет атомных электростанций. А топливо шло как раз из Африки, из Нигера.
Фактически мы ближайшие несколько лет будем видеть: если ситуация не поменяется и они не восстановят там власть, мы будем видеть постепенное увядание многих экономических отраслей во Франции. А это будет говорить о том, что Франция уже не сможет вести резкую политику по отношению к Великобритании или к США. Не будет выступать резко по отношению к англосаксам.
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