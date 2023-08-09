Авдонин: если в Нигере не восстановят власть, будет постепенное увядание многих экономических отраслей во Франции

Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Глава американского Госдепа Энтони Блинкен посетил Нигер еще в марте 2023 года, и визит на тот момент назвали историческим. В Госдепе отмечали, что Нигер стал для США одним из самых важных партнеров на континенте с точки зрения сотрудничества в области безопасности. И что мы видим? Прошло несколько месяцев – ситуация совершенно иная. Как вы это охарактеризуете?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Вы хотите сказать, что американцы снова подготовили госпереворот?

Надежда Сасс:

Я так не думаю, но по факту ситуация иная, чем они желают себе ее представить.

Алексей Авдонин:

Здесь самое важное другое. Буквально пару цифр – и мы поймем по экономике, почему так Нигер важен для Франции и важен в принципе для глобальной атомной индустрии. Нигер – в 1950 годах именно в этой стране именно французские ученые нашли залежи урана, в настоящее время Нигер занимает пятое место в мире по добыче урана. В год добывается около 3 000 тонн. И в основном все они экспортируются в Европу. Понятно, идет обогащение и последующее использование в атомной электроэнергии. Но важно понимать другое. Французские и европейские корпорации получали этот уран даже не по рыночной стоимости, а гораздо ниже. И когда некие представители Франции заявляют, что они не зависят от поставок Нигера, лукавят очень сильно.

Надежда Сасс:

Действительно, энергобезопасность Франции сегодня под угрозой.