Эксперты: Францию и ЕС ожидают тяжёлые времена. Как скажется остановка поставки урана из Нигера

Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Нигер, который в прошлом являлся французской колонией, долгое время позволял Парижу реализовывать свои национальные интересы. Франция пыталась укрепить позиции в регионе, невзирая на рост антифранцузских настроений в обществе. Это недовольство в полной мере проявилось после госпереворота, и в последние дни в столице Нигера, городе Ниамей прошел ряд манифестаций, во время которых звучали антифранцузские лозунги. Крупная демонстрация прошла 30 июля, перед зданием Французского посольства протестующие требовали вывести иностранные войска из Нигера. Демонстранты также пытались поджечь двери посольства, не остались в стороне и новые власти Нигера. Они обвинили Францию и ее союзников в планах осуществить военную операцию с целью освобождения отстраненного президента. Вслед за этим появились новости о приостановке Нигером экспорта урана и золота во Францию.

Африку продолжают сотрясать военные мятежи. Вслед за Мали, Гвинеей и Буркина-Фасо госпереворот произошел в Нигере. Офицеры, представляющие разные силовые структуры, объявили о падении законного правительства. Мятежники обвинили экс-президента в разрушении страны, поскольку во время его правления Нигер был близким союзником Франции и других стран Запада. По сути, страна оставалась колонией и работала на метрополии. В Нигере произошел военный переворот. Президент отстранен от власти (читайте далее).

Также военные заявили о приостановке действия конституции, всех государственных институтов и о закрытии границ. А в столице страны прошли массовые акции протеста в поддержку военных. Митингующие держали в руках российские флаги и даже повесели их на посольство Франции, выкрикивая при этом антифранцузские лозунги. Таким образом местные жители выступили против западной монополии в регионе.

Отделиться от ЕС и особенно от Франции – главная цель нового правительства. Самопровозглашенный лидер Нигера – глава президентской гвардии – одним из первых указов объявил о прекращении экспорта урана и золота во Францию. Такое решение мятежники приняли после того, как обвинили Париж в подготовке операции по спасению экс-президента. В свою очередь указ стал настоящим ударом для Пятой республики, поскольку эта африканская страна является одной из ведущих экспортеров урана не только во Францию, но и в целом в Европу – на Нигер приходится четверть таких поставок. Кроме того, именно в Нигере находится крупная французская компания по добыче урана. При этом в самой Франции всю серьезность ситуации отрицают. Видимо, чтобы лишний раз не вызывать очередные протесты.

Аньес Панье-Рюнаше, министр энергетики Франции:

Франция не зависит от какой-либо одной площадки, компании или страны для обеспечения безопасности поставок для своих электростанций. Ситуация в Нигере не представляет угрозы для безопасности поставок природного урана во Францию.