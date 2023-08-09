В Южной Корее объявили красный уровень опасности из-за страшного тайфуна

Новости Южной Кореи. Власти Южной Кореи объявили в стране красный – высший – уровень опасности из-за тайфуна, который свирепствует в южной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильного ветра, скорость которого порой достигает 100 километров в час, отменено около 200 авиарейсов, прекращено паромное сообщение. Синоптики предупреждают о возможных наводнениях. По их прогнозам, в некоторых районах за несколько часов может выпасть до 40 миллиметров осадков. Президент Южной Кореи призвал местные власти принять все необходимые меры предосторожности и при необходимости эвакуировать жителей.