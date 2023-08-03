Прямой эфир

Коллективный Запад потерял своё влияние в африканском регионе из-за ситуации в Нигере

03 августа 2023 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нигера. В День независимости Республики Нигер в стране проходит массовая акция протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты выступают против санкций со стороны Запада и некоторых африканских стран. А также требуют вывести французские войска и ликвидировать все иностранные военные базы на территории республики.

Коллективный Запад потерял своё влияние в африканском регионе из-за ситуации в Нигере-1

Смена курса Нигером стала большим ударом для Запада. Во-первых, именно эта страна является одним из ведущих экспортеров урана во Францию в частности и в Европу в целом. Но самое главное – Нигер долгое время был самым надежным и верным партнером Евросоюза и особенно Франции в Западной Африке.

Коллективный Запад потерял своё влияние в африканском регионе из-за ситуации в Нигере-4

Теперь же коллективный Запад потерял свое влияние в регионе. И, как считают эксперты, это только начало.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Украине разоблачили преступную схему продажи детей – за границу вывезли 8 младенцев
03 августа 2023 17:00

В Украине разоблачили преступную схему продажи детей – за границу вывезли 8 младенцев

ЕС ввёл запрет на экспорт оружия и боеприпасов в Беларусь
03 августа 2023 17:00

ЕС ввёл запрет на экспорт оружия и боеприпасов в Беларусь

Forbes: ВСУ пускают в ход танки СССР из-за потерь в технике
03 августа 2023 15:06

Forbes: ВСУ пускают в ход танки СССР из-за потерь в технике