Новости Нигера. В День независимости Республики Нигер в стране проходит массовая акция протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты выступают против санкций со стороны Запада и некоторых африканских стран. А также требуют вывести французские войска и ликвидировать все иностранные военные базы на территории республики.

Смена курса Нигером стала большим ударом для Запада. Во-первых, именно эта страна является одним из ведущих экспортеров урана во Францию в частности и в Европу в целом. Но самое главное – Нигер долгое время был самым надежным и верным партнером Евросоюза и особенно Франции в Западной Африке.