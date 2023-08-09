ВСУ пытались атаковать ударным БПЛА Запорожскую АЭС

ВСУ предприняли попытку атаки хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС, пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.

Свидетельством этому выступает анализ курса движения украинского БПЛА, который был перехвачен в Энергодаре. Ударный беспилотный летательный аппарат двигался в направлении хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции.

Если бы беспилотник достиг цели, то это могло бы иметь катастрофические последствия, отметили в российских силовых структурах.