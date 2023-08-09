Лукашенко: «Будущее за Африкой!» Вот почему для Беларуси важно сотрудничество с этим регионом

Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Африка – один из наиболее перспективных регионов планеты с точки зрения запасов природных ископаемых и человеческого потенциала. Сегодня объем ВВП континента оценивается в 3 триллиона долларов, притом что еще в 2015 году эта цифра не превышала 2,3 триллиона долларов. Это значительный рост за такое короткое время. Плюс надо учитывать, что в Африке находятся шесть самых быстрорастущих экономик мира. Помимо текущей динамики, есть определенный задел на будущее. И экономика, и население, и ресурсы – все говорит о том, что континент развивается. Поэтому экономическое сотрудничество со странами Африки даст мощный импульс и для развития экономики Беларуси.

В последнее время страны Африки стали играть все более весомую роль на мировой арене как в политике, так и в экономике. Для Беларуси сотрудничество с этим континентом является частью многовекторной экономической политики. Наша страна установила дипломатические отношения с 51 из 54 стран африканского континента. А ключевым направлением сотрудничества Беларуси с государствами Африки является расширение экспорта продукции и услуг.

Главным товаром стали калийные удобрения. В 2022 году наша страна экспортировала калий в 27 государств Африки, а наибольшее количество валюты принесли поставки в Марокко – почти 60 миллионов долларов. Помимо калийных удобрений, в Африку осуществляются поставки белорусской техники, оборудования и комплектующих. Свою продукцию в страны африканского континента экспортируют МАЗ, МТЗ, БелАЗ, «Белшина», «Гомсельмаш» и другие отечественные предприятия.

Идут поставки и другой продукции: полуфабрикаты из нелегированной стали, газетная бумага, рентгеновская аппаратура и льняные ткани. Кроме того, Беларусь экспортировала в страны Африки продовольственные товары: молоко и сливки сгущенные и сухие, яйца, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы.

А вот белорусский импорт из африканских государств в основном завязан на продовольствии: плоды цитрусовых, картофель, виноград, какао-бобы, бананы, кокосовые орехи, груши, сливы, томаты и авокадо. Также африканские страны поставляют на белорусский рынок кофе. Покупает Беларусь и другие товары: лекарственные средства, одежду, медные отходы и лом, семена для посева, оборудование для сортировки и измельчения грунта, титановые руды и концентраты.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Понимая четко потенциал африканского региона, мы целенаправленно продвигаем наши не только внешнеполитические, но и внешнеэкономические интересы в этих странах. Я практически уверен, что мы будем дальше работать над увеличением нашего дипломатического присутствия в странах Африки.

Еще в 2022 году на фоне санкций сеть белорусских загранучреждений была оптимизирована. Было сокращено присутствие Беларуси в странах Западной Европы и Северной Америки, и увеличилось дипломатическое присутствие Беларуси в странах так называемой дальней дуги. Именно в Африке наше страна видит союзника. Об этом говорил и Александр Лукашенко во время визита в Зимбабве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Африка давно проснулась. Поэтому здесь все сильные мира сего: и США, и Китай, и Россия, и Великобритания, весь Европейский союз и так далее. Будущее за Африкой! Президент Беларуси в Зимбабве: «Без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы здесь, это наши друзья» – подробности.

Надежда Сасс:

Невозможно не согласиться с Александром Лукашенко, будущее за Африкой, так и есть. И Беларусь – одно из немногих государств, которое стало выстраивать взаимовыгодные отношения со странами Центральноафриканского региона еще задолго до того, как это стало мейнстримом. Какие ключевые направления, ключевые отрасли для успешного взаимодействия между Республикой Беларусь и странами Центральноафриканского региона вы можете выделить?