Арктика будет зоной взаимодействия или соперничества? О будущем рассуждает Вадим Гигин

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Давайте поговорим о будущем. Сможет ли Арктика остаться зоной взаимодействия великих игроков? Либо же будет зоной соперничества?
Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:
Пока нет перспектив к тому, что это будет зоной взаимодействия. Будет происходить эскалация, борьба в Африке будет частью большого противостояния, планетарного. Мы переходим от однополярного мира к биполярному, если читать документы XX съезда КПК. Там нет этой формулировки, но конкретно сказано в отчете Центрального комитета, что Китай наряду с США несет ответственность за поддержание мира, то есть две страны. Либо это будет многополярный мир, как на это претендует Россия, Индия и некоторые другие игроки. Арктика будет зоной противостояния. Это продлится, дай бог, чтобы только несколько лет. По итогу будет международное правовое урегулирование, как это всегда бывало. И тогда будем надеяться, что этот мир и взаимопонимание в Арктику вернутся. Большую часть времени освоения Арктики она оставалась именно пространством мира, конфликты там возникали крайне редко. И это создает основу, чтобы быть сдержанным, скептическим, но оптимистом в данной сфере.