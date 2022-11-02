Арктика будет зоной взаимодействия или соперничества? О будущем рассуждает Вадим Гигин

Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:

Пока нет перспектив к тому, что это будет зоной взаимодействия. Будет происходить эскалация, борьба в Африке будет частью большого противостояния, планетарного. Мы переходим от однополярного мира к биполярному, если читать документы XX съезда КПК. Там нет этой формулировки, но конкретно сказано в отчете Центрального комитета, что Китай наряду с США несет ответственность за поддержание мира, то есть две страны. Либо это будет многополярный мир, как на это претендует Россия, Индия и некоторые другие игроки. Арктика будет зоной противостояния. Это продлится, дай бог, чтобы только несколько лет. По итогу будет международное правовое урегулирование, как это всегда бывало. И тогда будем надеяться, что этот мир и взаимопонимание в Арктику вернутся. Большую часть времени освоения Арктики она оставалась именно пространством мира, конфликты там возникали крайне редко. И это создает основу, чтобы быть сдержанным, скептическим, но оптимистом в данной сфере.