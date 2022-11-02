Глава Международного энергетического агентства спрогнозировал тяжёлую зиму для Европы

Не успели в Европе встретить эту зиму, как уже переживают за следующую. Она будет еще тяжелее, спрогнозировал директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, страны Европы не успеют заполнить свои газовые хранилища из-за запрета на импорт голубого топлива из России. При этом сама Москва пострадает меньше всего. По оценкам Штатов, Россия и дальше будет экспортировать порядка 90 % газа независимо от санкций.