Магазины в Латвии закрываются из-за резкого роста цен на электричество

О трудностях предпринимателей рассказал глава сети торговых объектов LaTS Раймонд Окманис в интервью местному телеканалу. По его словам, еще в июле счета составляли 2 000 евро, а сегодня сумма уже в три раза выше. Покрывать расходы с прибыли, которая упала за последнее время, невозможно, поэтому приходится выводить деньги из счетов. Правда, желающих заниматься нерентабельным бизнесом немного. В основном хозяева магазинов предпочитают закрытие.