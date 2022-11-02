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Магазины в Латвии закрываются из-за резкого роста цен на электричество

02 ноября 2022 11:52
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Новости Латвии. Малый бизнес Латвии переживает тяжелые времена. Магазины вынуждены закрываться из-за резкого роста цен на электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магазины в Латвии закрываются из-за резкого роста цен на электричество-1

О трудностях предпринимателей рассказал глава сети торговых объектов LaTS Раймонд Окманис в интервью местному телеканалу. По его словам, еще в июле счета составляли 2 000 евро, а сегодня сумма уже в три раза выше. Покрывать расходы с прибыли, которая упала за последнее время, невозможно, поэтому приходится выводить деньги из счетов. Правда, желающих заниматься нерентабельным бизнесом немного. В основном хозяева магазинов предпочитают закрытие.

# Кризис в ЕС # Раймонд Окманис # Новости Латвии # Фотофакт

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